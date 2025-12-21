



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان مهر از کشف مقادیری انواع کالای خارجی فاقد مجوز به ارزش ۷ میلیارد ریال از یک دستگاه خودرو ۴۰۵ در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "نصراله دهقان"، اظهار داشت: ماموران انتظامی این فرماندهی حین گشت زنی در محور "مهر به گله دار" به یک دستگاه خودرو ۴۰۵ حامل بار مشکوک ودستور ایست صادر کردند که راننده به اخطار توجهی نکرده و متواری شد که پس از طی مسافتی تعقیب و گریز راننده خودرو را متوقف و با استفاده از تاریکی هوا از محل متواری شد.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقادیری لوازم خانگی فاقد مجوز شامل: آبمیوه گیری، سالاد ساز، عصاره گیر غذاساز، اسنک ساز، همزن دستی، سرخ کن و کارتن سی دی به ارزش ۷ میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ دهقان خاطرنشان کرد: قاچاق کالا پایه‌های تولید، اشتغال و اقتصاد کشور را متزلزل می‌کند، لذا می‌طلبد دیگر دستگاه‌ها نیز با عزمی جهادی در این خصوص با پلیس همکاری بیشتری داشته باشند