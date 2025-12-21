پخش زنده
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران از اجرای آزمایشی خط پرسرنشین و حملونقل همگانی در بزرگراه شهید چمران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پوریا علیمردانی گفت: خط پرسرنشین(HOV) بزرگراه چمران بهصورت آزمایشی از محدوده بزرگراه شهید حکیم تا تقاطع یادگار امام (ره) اجرا شده است.
وی افزود: در این مسیر تنها خودروهای امدادی، اتوبوسهای تندرو (BRT)، اتوبوسهای شهری و تاکسیهای برقی مجاز به تردد هستند و تردد موتورسیکلتها در خطوط پرسرنشین ممنوع است.
علیمردانی تاکید کرد: پلاک موتورسیکلتها در صورت ورود به این مسیرها ثبت و اعمال قانون خواهد شد و در آینده نزدیک تمهیدات فیزیکی نیز برای کاهش امکان تردد موتورسیکلتها از جمله ایجاد محدودیتهای مسیر اعمال میشود.
وی با تأکید بر کنترل هوشمند این مسیر گفت : در حال حاضر کل این خط بهوسیله سامانههای هوشمند پایش میشود و هرگونه تردد غیرمجاز سایر خودروها با ثبت پلاک و اعمال جریمه همراه خواهد بود.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: در فاز بعدی اجرای این طرح، امکان ثبتنام سرویسهای ادارات و همچنین همپیماییها از طریق سامانه «شهرزاد» پیشبینی شده است و ادارات میتوانند برای سرویسهای غیرسواری از جمله ون و مینیبوس مجوز تردد در این مسیر را دریافت کنند.
علیمردانی با اشاره به توسعه این طرح در سایر معابر اصلی شهر نیز گفت: بر اساس مصوبه شورای ترافیک تهران، خط ویژه بزرگراه امام علی (ع) در مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال، در محدوده آزادگان تا حوالی بزرگراه ارتش، به خط پرسرنشین و حملونقل همگانی تبدیل خواهد شد.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تصریح کرد: تجهیزات هوشمند این مسیر تا پایان سال نصب و این خط بهطور کامل به بهرهبرداری خواهد رسید.
خطوط پرسرنشین (HOV) یا High-Occupancy Vehicle به مسیرهایی در بزرگراهها گفته میشود که فقط خودروهای دارای چند سرنشین یا وسایل نقلیه عمومی اجازه عبور از آنها را دارند. هدف اصلی این خطوط، کاهش تعداد خودروهای تکسرنشین، بهبود جریان ترافیک و کمک به کاهش آلودگی هواست.