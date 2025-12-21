

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند از توقیف یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل ۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "رسول ایزد پناه" بیان داشت: مأموران انتظامی شهرستان "فراشبند" در اجرای طرح مبارزه با قاچاق در سطح شهرستان به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی تصریح کرد: ماموران موفق شدند در بازرسی از این خودرو مقدار ۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند، با اشاره به اینکه خودروئ مذکور توقیف و راننده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، گفت: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت اخبار و اطلاعات پلیسی شهروندان است.