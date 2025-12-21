به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجاهد کرباسی گفت: شهرستان اردکان به‌عنوان نخستین شهرستان استان یزد موفق شده است دو رویداد گردشگری را در تقویم رسمی رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت برساند؛ اقدامی که نشان‌دهنده ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و مشارکت‌محور این شهرستان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردکان افزود: جشنواره زردک خرانق که تاکنون سه دوره از آن در شهر تاریخی خرانق برگزار شده و همچنین جشنواره فرآورده‌های کنجدی اردکان که دو دوره از آن برگزار شده است، پس از طی مراحل قانونی و با هماهنگی‌های لازم با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره‌کل میراث فرهنگی استان یزد، در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور ثبت شده‌اند.

وی، تصریح کرد: جشنواره زردک خرانق با محوریت یکی از محصولات شاخص کشاورزی، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی شهرستان اردکان دارد، همچنین جشنواره فرآورده‌های کنجدی اردکان، با توجه به پیشینه این شهرستان در تولید محصولات کنجدی، می‌تواند زمینه‌ساز برندسازی گردشگری خوراک در اردکان باشد.

کرباسی در پایان، این موفقیت را به مردم شهرستان اردکان تبریک گفت و تحقق آن را نتیجه همراهی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان اردکان دانست.