چله بران عروس در بین عشایر قشلاق گونشلی بخش اسلام آباد مغان یکی از سنت های قدیمی است ، که چند روز مانده به شب یلدا اقوام داماد با هدایایی به خانه نوعروس می روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آداب رسوم شب یلدا در بین عشایر قشلاق گونشلی بخش اسلام آباد مغان از گذشته تا به امروز حفظ شده است.

یکی از این سنت های قدیمی چله بران عروس است که خانواده داماد با نزدیکی به شب یلدا با تهیه کادو،میوه های یلدا ؛ بهمراه اقوام به خانه نوعروس می روند.

این آیین نشانه ای از احترام به نو عروس و تقویت پیوند دو خانوادست.