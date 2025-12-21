به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه با بیان اینکه با توجه به فصل سرما و ریزش برف، حیوانات با کمبود علوفه روبه رو می‌شوند گفت: در این شرایط حیات وحش برای تامین تغذیه به سمت اراضی کشاورزی، باغ‌ها و حتی منازل انسانی روی می‌آورند که توزیع علوفه در منطقه برای جلوگیری از خسارت وحوش به اراضی کشاورزی مردم انجام شد.

گرگانی افزود: محیط بانان شهرستان در حالت آماده باش هستند تا در صورت نیاز، توزیع دانه و علوفه دستی بین وحوش و پرندگان انجام شود و در صورت ادامه برودت و سرما توزیع علوفه در منطقه ادامه دارد.

وی گفت: با توجه به بارش برف و سرما و کمبود غذا در محیط طبیعی، حدود ۵۰۰ کیلوگرم دان و علوفه در این منطقه توزیع شد.

مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه از شهروندان خواست با توجه به وضعیت خاص جوی و سردی شدید هوا در صورت مشاهده وحوش در حوزه مناطق شهری و روستایی، مورد را به محیط زیست شهرستان گزارش دهند تا نسبت به بازگرداندن آنها به طبیعت اقدام شود