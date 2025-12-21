فرمانده سپاه ناحیه لنگرود از تهیه و توزیع ۱۳۰ بسته یلدایی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان به کمک خیران ۲ روستای این شهرستان خبر داد.

توزیع ۱۳۰ بسته ویژه شب یلدا در لنگرود به همت گروه‌های جهادی و خیران

توزیع ۱۳۰ بسته ویژه شب یلدا در لنگرود به همت گروه‌های جهادی و خیران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ پاسدار علی مهدی‌پور با اشاره به اجرای طرح کمک‌های مؤمنانه به مناسبت شب یلدا، گفت: ۱۳۰ بسته معیشتی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، به همت خیران روستا‌های اسماعیل‌آباد و دریاسر شهرستان لنگرود در آستانه شب یلدا تهیه شد.

وی افزود: این بسته که شامل آجیل، شیرینی و میوه‌جات بود، با مشارکت پایگاه مقاومت بسیج اسماعیل‌آباد دریاسر، مردم روستا و گروه‌های جهادی بین خانواده‌های کم برخوردار ۲ روستا توزیع شد.

فرمانده سپاه پاسداران ناحیه لنگرود گـفت: این اقدام مردمی جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و روحیه ایثار و نوع دوستی است که با محوریت مسجد، بسیج و همراهی خیران انجام شد.

سرهنگ مهدی پور ضمن قدردانی از تلاش‌های گروه‌های جهادی و خیران برای این اقدام خداپسندانه، تأکید کرد: تداوم چنین اقدامات فرهنگی و حمایتی نقش مؤثری در تقویت همدلی و امید در جامعه دارد.