عملیات اجرای طرح تامین و انتقال آب به اراضی کشاورزی روستای ممسنی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این طرح با هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال با مشارکت جهاد کشاورزی و سرمایهگذار بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی در حال اجراست
ساخت چاهک حریمی، ایستگاه پمپاژ، تکمیل پست برق، لوله گذاری خط انتقال، احداث استخر برای باغات و جاده دسترسی و همچنین اجرای سیستم بارانی در سطحی معادل ۳۲۰ هکتار از اراضی روستای ممسنی در این عملیات اجرا خواهد شد.
کاهش مصرف آب، بهرهوری در تولید، اجرای دو فصل کشت در سال، جلوگیری از فرسایش خاک، ارتقا سطح تولید محصولات، کشتهای متنوع و یکپارچهسازی اراضی از مزایای اجرای این طرح است.
با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال بیش از ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این منطقه فراهم خواهد شد.
با افتتاح و بهرهبرداری از این طرح تاکنون بیش از ۲هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اردل از سیستم نوین آبیاری بهرهمند شدند.