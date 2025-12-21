شطرنج‌باز پرافتخار خراسان رضوی در رقابت‌های بلیتس قهرمانی جهان، در رده سنی زیر ۱۵ سال دختران، قهرمان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی هیئت شطرنج خراسان رضوی، رقابت‌های بلیتس قهرمانی رده‌های سنی شطرنج جهان که به مدت دو روز در شهر آنتالیا ترکیه برگزار شد، با قهرمانی روشا اکبری، نماینده شایسته خراسان رضوی به پایان رسید.

در این رقابت‌ها، اکبری در رده سنی زیر ۱۵ سال دختران با عملکردی درخشان و کسب هفت و نیم امتیاز از ۹ دیدار، بالاتر از سایر رقبا ایستاد و مدال طلای جهان را بر گردن آویخت تا بار دیگر نام شطرنج خراسان رضوی در عرصه بین‌المللی بدرخشد.

همچنین در بخش زیر ۱۳ سال آزاد، رامتین کاکاوند با کسب ۸ امتیاز از ۹ بازی موفق شد عنوان قهرمانی این رده سنی را از آن خود کند تا کاروان شطرنج ایران با دو مدال طلای ارزشمند، حضوری پرافتخار در این رقابت‌ها داشته باشد.

مسابقات قهرمانی جهانی در شطرنج بلیتز یک تورنمنت شطرنج است که برای تعیین قهرمان جهان در شطرنج تحت کنترل زمان برق آسا (بلیتز) برگزار می‌شود.

از سال ۲۰۱۲ میلادی، فیده یک تورنمنت مشترک سالانه شطرنج سریع و برق آسا برگزار و آن را به عنوان مسابقات جهانی شطرنج سریع و بلیتز معرفی کرد.