خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش خبرنگارهمایش آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری در راستای مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی با سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی برگزار شد. در این همایش بر نقش کلیدی پتروشیمی‌ها در تأمین گاز و ضرورت مصرف بهینه تأکید شد.

در این همایش، ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: صنعت پتروشیمی در همین روز‌ها حدود ۷۰ درصد گاز تولیدی و تزریقی به شبکه کشور را تأمین می‌کند.

وی افزود: تنها صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در این حجم از گاز می‌تواند خوراک بسیاری از صنایع از جمله نیروگاه‌ها را تأمین کند و نقش مؤثری در پایداری شبکه انرژی کشور داشته باشد.

ربانی با تأکید بر اینکه هدف این برنامه‌ها کاهش مصرف مردم نیست، تصریح کرد: تمرکز اصلی این تفاهم‌نامه‌ها بر مدیریت مصرف، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های مصرف‌کننده و صنعتی است