به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره راهداری وحمل نقل جاده‌ای سرخس با اشاره به حجم بالای رفت و آمد در محور اصلی ترانزیتی شهرستان سرخس، اظهار کرد: در پی بارش برف اخیر، عملیات برف‌روبی از چهار روز پیش به‌صورت مستمر در محور‌های اصلی شهرستان در حال انجام است و عوامل راهداری بدون وقفه مشغول فعالیت هستند.

حسین رستم‌محمود افزود: تمامی محور‌های اصلی مواصلاتی شهرستان سرخس برف‌روبی و بازگشایی شدند و دستگاه‌های راهداری پس از اتمام عملیات در این محورها، بلافاصله برای ادامه عملیات به محور‌های روستایی اعزام می‌شوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر گروه راهداری با تجهیزات و خودرو‌های برف‌روبی به سمت روستا‌های دهستان پل‌خاتون و تجن اعزام شده است و امشب کار برف‌روبی این محور تا شهر سرخس انجام می‌شود.



