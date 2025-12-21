پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: فضای عمومی استان علیرغم مشکلات اقتصادی و محدودیتهای بودجهای، فضای کار، تلاش و پیگیری مستمر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت سیاسی گفت: در یک سال گذشته، ۱۴ فرماندار، ۲۴ بخشدار و ۱۹ معاون فرماندار منصوب شدهاند و فرآیند صدور این احکام با وجود پیچیدگیها، با موفقیت و دقت طی شده است.
سلیمانی با بیان اینکه ماهیت اقدامات سیاسی و امنیتی بیشتر مدیریتی و سیاستمحور است گفت: بخش مهمی از اقدامات این حوزه به دلیل ماهیت امنیتی قابل طرح عمومی نیست، اما اطمینان میدهیم که استانداری کرمانشاه در شرایط حساس، نه منفعل بلکه پیشبرنده سیاستها بوده است.
وی گفت: استانداری کرمانشاه در تدوین و بازبینی برخی سیاستهای کلان کشور نقش مؤثر داشته است و در تقویت انسجام اقوام و مذاهب، بهویژه در استانهای غربی، جایگاهی محوری ایفا کرده است.
معاون سیاسی استاندار کرمانشاه به اجرای برخی ایدههای بومی استان در سطح ملی اشاره کرد و افزود: طرح گفتمان چندوجهی انسجام و وحدت دانشگاهها که از سوی کرمانشاه ارائه شد، پس از طرح در وزارت کشور، به دانشگاههای کشور ابلاغ و اجرایی شد.