به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: مسابقات ووشودانشجویان پسر دانشگاه‌های آزاد کشور با حضور ۲۴ تیم از دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور به مدت چهار روز در شیراز برگزار شد.

علی همتیان افزود: در این دوره از رقابت ها، دروزن ۸۵ کیلوگرم، سید جاوید ملکوتی دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مقام سوم و عباس علی بابایی دانشجوی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در وزن ۹۵+ کیلوگرم مقام اول را به خود اختصاص دادند.