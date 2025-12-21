به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛بنابر اعلام اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان؛ در رخدادی کم‌سابقه، تصویر حضور پرنده‌ «باکلان» (از گونه‌های آبزی شکارگر) در یکی از زیستگاه‌های آبی شهرستان به همت عکاس و دوستدار طبیعت، ثبت شد.

باکلان‌ها از پرندگان ماهی‌خوار هستند، که به پروازهای پرقدرت با بال‌زدن‌های آرام و سنگین شهرت دارند، هنگام شنا، بخش عمده بدن خود را در زیر آب فرو می‌برند و تنها سر و گردن آن‌ها دیده می‌شود.

این گونه از ماهی‌ها تغذیه کرده و طعمه را با شیرجه و تعقیب زیر آب، در بازه‌ی 15 تا 60 ثانیه و در عمق معمولاً بین 1 تا 3 متر (و در مواردی تا 9 متر) شکار می‌کند.

از لحاظ پراکنش جغرافیایی، باکلان‌ها در نواحی جنوبی دریای خزر جوجه‌آوری می‌کنند و در فصل زمستان به‌ طورگسترده در سواحل جنوبی و تالاب‌های شمالی و غربی کشور دیده می‌شوند؛ اما حضور این گونه در تالاب‌های مرکزی ایران بسیار محدود و پراکنده است.

بنابراین، مشاهده این پرنده در زیستگاه‌های شهرستان شهرضا می‌تواند نشانه‌ای از جابجایی‌های اقلیمی، تغییرات اکولوژیکی و تحولات منابع آبی در منطقه باشد؛ موضوعی که اکنون توجه کارشناسان محیط زیست استان را برای بررسی شرایط زیستگاه‌های پرندگان مهاجر و بومی به خود جلب کرده است.