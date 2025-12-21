ظرفیت خالی ۲۰ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی بهدلیل کمبود خوراک
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی از وجود ظرفیت خالی قابلتوجه در این صنعت خبر داد. به گفته او، ناترازی گاز و قطعی خوراک، مانع اصلی تحقق اهداف صادراتی برنامه هفتم شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، در همایش آیین امضای تفاهمنامه همکاری در راستای مدیریت مصرف و بهینهسازی انرژی با سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی، با اشاره به وضعیت مصرف گاز در این صنعت گفت: در حال حاضر صنعت پتروشیمی سالانه حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب گاز مصرف میکند، در حالی که میزان مورد نیاز برای بهرهبرداری کامل از ظرفیتها، ۳۳ میلیارد مترمکعب است.
وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی با ۲۳ درصد ظرفیت خالی مواجه است، افزود: حدود ۶۰ درصد این ظرفیت خالی به خوراک مربوط میشود که عمده آن خوراک گازی است و ارزش اقتصادی این ظرفیت بلااستفاده حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد میشود؛ ظرفیتی که صنعت پتروشیمی بهدنبال سرمایهگذاری و فعالسازی آن است.
مهدوی با اشاره به خسارات ناشی از قطعی گاز تصریح کرد: سال گذشته به دلیل قطع گاز، حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار از صادرات این صنعت از دست رفت؛ رقمی معادل ۲.۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور، در حالی که در برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی تکلیف شده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با انتقاد از کاهش ۵۰ میلیون مترمکعبی گاز تحویلی به این صنعت گفت: این اقدام در شرایطی رخ میدهد که بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، قطع برق و گاز صنایع نباید در اولویت باشد و در صورت قطع، باید خسارت آن به صنعت پرداخت شود.
وی راهکار عبور از ناترازی انرژی را در چند محور دانست و گفت: استفاده از ظرفیت مردم و تبدیل صرفهجویی در مصرف خانگی به یک فرهنگ، افزایش فشار شبکه برای پایداری تأمین گاز، سرمایهگذاری در میادین جدید گازی و همچنین جمعآوری گازهای فلر، از مهمترین راهکارهای کاهش ناترازی و حمایت از تولید در صنعت پتروشیمی است.