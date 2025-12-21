پخش زنده
امروز: -
هفت سری جهزیه به نوعروسان مددجو در شهرستان اندیکا اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر موسسه خیریه آبشار عاطفهها اندیکا گفت: در راستای کمک به زوجهای مددجو و ترویج فرهنگ ازدواج آسان، هفت سری جهیزیه به نوعروسان این شهرستان اهدا شد.
کاظمی با اشاره به اینکه سری هر جهیزیه ۷۰۰ میلیون ریال میباشد، ادامه داد: از جمله اقلام این جهیزیه یخچال، فرش، پتو و تلویزیون است که در مجموع ارزش این جهیزیهها ۴۹۰ میلیون ریال میباشد که با مشارکت خیران و مردم نیکوکار تهیه و اهدا شده است.