عملیات سرشماری کل و بز در منطقه شکار ممنوع خرمنه سر در ارتفاعات شمالی طارم با حضور ۳۴ محیط‌بان و دوستداران محیط زیست آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ با حضور ۳۴ محیط‌بان از استان زنجان و همراهی محیط‌بانانی از استان گیلان و همچنین دوستداران محیط زیست، عملیات سرشماری کل و بز در منطقه شکار ممنوع خرمنه سر در ارتفاعات شمالی طارم آغاز شد. این منطقه یکی از زیستگاه‌های اصلی کل و بز در استان زنجان و کشور به شمار می‌رود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم، با اشاره به اهمیت این سرشماری، گفت: هدف از این عملیات رویت و ثبت گونه‌های شاخص جانوری، به ویژه کل و بز، و پایش وضعیت جمعیت آن‌ها است.

سید سعید موسوی، افزود : سرشماری در عرصه‌ای به وسعت ۷۸ هزار هکتار انجام می‌شود. منطقه حفاظت شده خرمنه سر طارم با اختلاف ارتفاع ۲۸۰۰ متری قله آسمان‌کوه تا ارتفاع ۵۰۰ متری حاشیه باغات روستاها و شهرهای طارم، دارای سه نوع آب و هوا شامل گرم، معتدل و سرد کوهستانی است که تنوع زیستی ویژه‌ای در آن ایجاد کرده است.

وی گفت : وجود کل و بز در این منطقه، شرایط مناسبی برای زیست پلنگ نیز فراهم کرده و تاکنون بیش از ۱۰ قلاده از این حیوان با ارزش و در معرض خطر در ارتفاعات طارم مشاهده شده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم افزود : منطقه شکار ممنوع خرمنه سر، وسیع‌ترین منطقه حفاظت شده استان زنجان است و عملیات سرشماری کل و بز بیش از ۲ روز به طول خواهد انجامید.

موسوی گفت : کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند جمعیت کل و بز در طارم بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته باشد.