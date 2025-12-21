استاندار قزوین با اشاره به وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: در ابتدای آغاز به کار، میانگین پیشرفت پروژه‌ها در استان حدود ۳۲ درصد بود، اما هم اکنون این عدد به ۷۴ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان با بیان اینکه تاکنون پنج هزار واحد مسکونی در حضور رئیس‌جمهور آماده تحویل شده است، افزود: سه هزار واحد دیگر نیز تا پایان سال به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت در حوزه مسکن اظهار داشت: در شورای مسکن استان تلاش شد پایین‌ترین قیمت ممکن برای مردم لحاظ شود، به‌طوری که قیمت هر مترمربع مسکن ملی در قزوین ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد؛ رقمی که در مقایسه با بسیاری از استان‌ها به‌مراتب کمتر است.

حمل‌ونقل شریان حیاتی اقتصاد و امنیت کشور است

استاندار ضمن تبریک و گرامیداشت هفته حمل‌ونقل و رانندگان و راهداری، از تلاش‌های فعالان این حوزه تقدیر کرد و گفت: حمل‌ونقل صرفاً جابه‌جایی کالا و مسافر نیست، بلکه جابه‌جایی شریان‌های اقتصادی، درمانی و حیاتی کشور را بر عهده دارد.

وی افزود: هرگونه اختلال در حمل‌ونقل، می‌تواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد و به همین دلیل، این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.

استاندار با اشاره به نقش ویژه استان در شبکه مواصلاتی کشور، خاطرنشان کرد: استان قزوین در مسیر ارتباطی ۱۴ استان قرار دارد و سالانه به‌طور متوسط بیش از ۴۰۰میلیون تردد در محور‌های آن انجام می‌شود.