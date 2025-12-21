پخش زنده
توسعه شهرستان بوکان با جذب سرمایه گذاری و تقویت تولید شتاب میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندارآذربایجانغربی در جلسه بررسی مشکلات بخش سیمینه بوکان با تأکید بر ظرفیتهای بالای بوکان، از برنامهریزی برای آمادهسازی شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد و گفت: توسعه بوکان نیازمند جذب سرمایهگذاری، تقویت تولید و فراتر رفتن از اتکای صرف به بودجه دولتی است.
رضا رحمانی، با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه راه و آسفالت استان افزود: با وجود محدودیتهای بودجهای، امسال پروژههای راهسازی و آسفالت به اندازه چندین سال گذشته اجرا شده و این روند نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای ارتباطی شهرستان بوکان دارد.
رحمانی، همچنین تکمیل محورهای ارتباطی سیمینه - مهاباد و بوکان - سردشت را ضروری دانست و تصریح کرد: این مسیرها بهدلیل داشتن نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و ارتباطی منطقه، باید هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.
وی، با اشاره به فعالسازی رویه تجارت مرزی نیز افزود: فعالسازی رویه تجارت مرزی، فرصتی نو برای درآمدزایی و رونق اقتصادی استان است و شهرستان بوکان میتواند با برنامهریزی صحیح از آن برای توسعه پایدار بهرهمند شود.
استاندارآذربایجانغربی نوسازی ماشینآلات دستگاههای خدماترسان را از اولویتهای اصلی استان دانست و اضافه کرد: توزیع ماشینآلات جدید در سطح استان و شهرستان بوکان، به بهبود خدمات کمک میکند.