به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندارآذربایجان‌غربی در جلسه بررسی مشکلات بخش سیمینه بوکان با تأکید بر ظرفیت‌های بالای بوکان، از برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد و گفت: توسعه بوکان نیازمند جذب سرمایه‌گذاری، تقویت تولید و فراتر رفتن از اتکای صرف به بودجه دولتی است.

رضا رحمانی، با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه راه و آسفالت استان افزود: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، امسال پروژه‌های راه‌سازی و آسفالت به اندازه چندین سال گذشته اجرا شده و این روند نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان بوکان دارد.

رحمانی، همچنین تکمیل محور‌های ارتباطی سیمینه - مهاباد و بوکان - سردشت را ضروری دانست و تصریح کرد: این مسیر‌ها به‌دلیل داشتن نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و ارتباطی منطقه، باید هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

وی، با اشاره به فعال‌سازی رویه تجارت مرزی نیز افزود: فعال‌سازی رویه تجارت مرزی، فرصتی نو برای درآمدزایی و رونق اقتصادی استان است و شهرستان بوکان می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح از آن برای توسعه پایدار بهره‌مند شود.

استاندارآذربایجان‌غربی نوسازی ماشین‌آلات دستگاه‌های خدمات‌رسان را از اولویت‌های اصلی استان دانست و اضافه کرد: توزیع ماشین‌آلات جدید در سطح استان و شهرستان بوکان، به بهبود خدمات کمک می‌کند.