خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش خبرنگارعباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در همایش آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری در راستای مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی با سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی، با اشاره به اهداف کلان این صنعت گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، صنعت پتروشیمی باید به ظرفیت تولید ۱۳۰ میلیون تن در سال دست یابد.

وی افزود: در حال حاضر حتی از بخشی از ظرفیت فعلی نیز به‌دلیل محدودیت خوراک استفاده نمی‌شود و ارزش این ظرفیت بلااستفاده حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

عباس‌زاده با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: تاکنون بیش از ۹۵ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری شده و در چارچوب برنامه هفتم نیز ۲۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید پیش‌بینی شده که تاکنون ۱۳ میلیارد دلار آن محقق شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه محیط‌زیست و تولید گفت: تنها در بخش جمع‌آوری گاز‌های فلر، روزانه حدود ۱۵۰۰ فوت‌مکعب گاز جمع‌آوری می‌شود که این اقدام نقش مؤثری در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و افزایش خوراک تولید دارد.

وی از در نظر گرفتن مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران حوزه بهینه‌سازی مصرف گاز خبر داد و افزود: شرکت‌هایی که در کاهش مصرف گاز در بخش خانگی مشارکت کنند و معادل آن را به تولید اختصاص دهند، از مشوق‌های متعددی بهره‌مند خواهند شد.

عباس‌زاده همچنین توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را از دیگر برنامه‌های صنعت پتروشیمی عنوان کرد و گفت: تنها در یک شرکت، امیدواریم تا پایان سال حدود ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر به بهره‌برداری برسد که این اقدام با آزادسازی بخشی از گاز مصرفی، امکان تخصیص آن به خوراک پتروشیمی‌ها را فراهم می‌کند.