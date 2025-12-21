به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به بارش‌های کم‌سابقه چهار روز گذشته در برخی نقاط استان گفت: با وجود ثبت بیش از ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی در مدت کوتاه در برخی نقاط استان، خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشد.

غلامرضا نژادخالقی: متوسط بارندگی سالانه استان کرمان حدود ۱۳۶ میلی‌متر است گفت :خوشبختانه با هشدارهای به‌موقع، همراهی مردم و اجرای اقدامات پیشگیرانه، این بارش‌ها تلفات جانی به‌همراه نداشت

وی افزود :به دلیل حجم بالای بارندگی در مدت زمان کوتاه و جاری شدن آب در مسیرها، خسارت‌هایی به برخی ابنیه، مزارع، پل‌ها و تأسیسات وارد شده است

وی افزود:نیروهای هلال‌احمر اقدامات امدادرسانی لازم را انجام داده‌اند و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز در حال بررسی و برآورد میزان خسارت‌های وارده هستند.

گزارش‌های خسارات به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال خواهد شد تا با تخصیص اعتبارات لازم، بخشی از خسارات وارده جبران شود