در آستانه شب یلدا آیینی با حضور مسئولان شهرستان سلماس در نقطه صفر مرزی برگزار و از مرزبانان وکارکنان مرزبانی این منطقه تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این مراسم علی علایی فرماندار سلماس با قدردانی از تلاشها و ایثارگریهای مرزبانان امنیت پایدار کشور را مرهون جانفشانی نیروهای مرزبانی دانست و گفت: مرزبانان با حضور شبانهروزی در سختترین شرایط جغرافیایی و آبوهوایی حافظان واقعی امنیت آرامش و اقتدار جمهوری اسلامی ایران هستند و قدردانی از این عزیزان وظیفهای همگانی است.
او با اشاره به همزمانی این آیین با شب یلدا افزود: شب یلدا نماد همدلی صمیمیت و ایستادگی در برابر سختیهاست و مرزبانان نیز با صبر استقامت و روحیه ایثار جلوهای از همین فرهنگ غنی ایرانی اسلامی را به نمایش میگذارند.
فرماندار سلماس تأکید کرد: امنیت امروز کشور بهویژه در مناطق مرزی نتیجه تلاشها و هوشیاری نیروهای مسلح و مرزبانی است و مسئولان شهرستان همواره پشتیبان این عزیزان خواهند بود.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از مرزبانان و پرسنل مرزبانی مستقر در نقطه صفر مرزی سلماس تجلیل شد.