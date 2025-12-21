رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌تواند نقش موثری در کاهش ضایعات انار، افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کریم ذوالفقاری با بیان اینکه انار ایرانی به دلیل تنوع ژنتیکی، کیفیت بالا و ترکیبات زیست‌فعال ارزشمند از مزیت‌های رقابتی مهم کشور در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی است گفت: در شرایطی که بخشی از تولید انار کشور به دلیل محدودیت‌های بازار تازه‌خوری و ضایعات پس از برداشت با چالش رو‌به‌رو است، توسعه صنایع تبدیلی دانش‌بنیان ضمن کاهش ضایعات، موجب افزایش درآمد باغداران و تقویت تاب‌آوری بخش کشاورزی می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ واحد دارای پروانه بهره‌برداری در زمینه فرآوری و درجه‌بندی و بسته‌بندی انواع میوه و مرکبات، با ظرفیت اسمی حدود هفت میلیون تن، مشغول به فعالیت می‌باشند، که بخشی از ظرفیت آنها به فرآوری انار اختصاص دارد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: توسعه صنایع تبدیلی مبتنی بر فناوری‌های نوین از جمله فرآوری حداقل، استخراج ترکیبات زیست‌فعال و بسته‌بندی‌های پیشرفته، یک ضرورت اقتصادی و علمی برای تکمیل زنجیره ارزش انار و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق تولیدکننده است.

ذوالفقاری افزود: انار ایران با برخورداری از ترکیبات زیست‌فعال ارزشمند نظیر پلی‌فنول‌ها، آنتوسیانین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها، ظرفیت بالایی برای تولید فرآورده‌هایی همچون کنسانتره، رب انار، آب‌انار شفاف‌سازی‌شده، پودر انار، عصاره و ترکیبات عملکردی دارد و شواهد و تحقیقات علمی نشان می‌دهد این محصولات، علاوه بر افزایش ماندگاری، در ارتقای سلامت جامعه و گسترش بازار‌های داخلی و صادراتی نقش موثری دارند.

وی شب یلدا را یکی از کهن‌ترین آیین‌های فرهنگی ایران، نماد همبستگی اجتماعی، صیانت از سنت‌ها و پاسداشت محصولات بومی و فصلی دانست و گفت: انار به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین میوه‌های یلدایی، جایگاهی ویژه در فرهنگ تغذیه ایرانی داشته و از منظر علمی، اقتصادی و صنعتی نیز واجد اهمیت راهبردی است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی انار و تقویت ارتباط میان پژوهش، تولید و بازار، ضرورتی راهبردی برای تحقق توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور به‌شمار می‌رود.

وی در پایان افزود: شب یلدا فرصتی نمادین برای بازاندیشی در پیوند فرهنگ، علم و اقتصاد کشاورزی و فرصتی برای ترویج مصرف فرآورده‌های سالم و فناورانه مبتنی بر انار و برجسته‌سازی نقش صنایع تبدیلی در امنیت غذایی، سلامت جامعه و توسعه صادرات غیرنفتی، است