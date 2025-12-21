پخش زنده
استاندار خوزستان، با تأکید بر تحول مفهوم معلولیت در جهان، نگاه ترحمآمیز به توانیابان را منسوخ خواند و گفت: جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که محدودیت در یک بخش بدن، به معنای نادیده گرفتن سایر ظرفیتهای خدادادی فرد نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در مراسم تجلیل از مقام مادران توانیاب اظهار داشت: مفهوم معلولیت در سالهای اخیر دچار تحول و ارتقا شده و نگاه ترحمآمیز به توانیابان کاملاً منسوخ است.
وی با اشاره به بازتعریف معلولیت در جهان امروز افزود: اگر کسی در بخشی از بدن دچار محدودیتی باشد، این به معنای نادیده گرفتن سایر ظرفیتها و استعدادهای خدادادی و اکتسابی او نیست. بسیاری از افرادی که با چالش جسمانی یا حرکتی مواجهند، در سایر حوزهها از توانمندی فوقالعادهای برخوردار هستند.
استاندار خوزستان تأکید کرد: به نظر من معلول واقعی کسی است که ظرفیتهای خود را معطل نگه میدارد؛ فردی که به ظاهر سالم است، اما برای رشد و شکوفایی استعدادهایش تلاش نمیکند.
موالیزاده با اشاره به تقسیمبندی سلامت به چهار بعد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی اظهار داشت: ممکن است فردی در یک بخش از سلامت جسمانی خود دچار محدودیتی باشد، اما در سایر عرصههای سلامت، انسانی خودساخته باشد که بر خود تسلط و مدیریت دارد و این امری بسیار مهم است.
او خطاب به حاضرین گفت: شما از ظرفیتها و توانمندیهایی برخوردارید که میتوانید منشأ آثار بسیاری در عرصههای مختلف جامعه باشید و این تعارف نیست، بلکه واقعیتی انکارناپذیر است.
استاندار خوزستان افزود: نمونههای بسیاری از درخشش توانیابان در عرصههای علمی، کارآفرینی، ورزشی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی وجود دارد.
موالیزاده بر یک مطالبه مهم و ضروری تأکید کرد و گفت: ما باید شرایط زیست مناسب را در جامعه، شهرها، روستاها و در کلیت استان برای انجام کارهای روزمره توانیابان عزیز ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: وضعیت فعلی پیادهروها و بسیاری از اماکن برای تردد افرادی که از ویلچر استفاده میکنند، دشوار است و باید به سمت ایجاد شرایط مناسبتر حرکت کرد.
استاندار خوزستان گفت: ما در کنار شما هستیم و از ایدهها، افکار بلند و توان شما تا جایی که ممکن باشد، استفاده خواهیم کرد تا جامعه از آن بهرهمند شود.