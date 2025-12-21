به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فاروج گفت: طی گشت مشترک مامورین یگان حفاظت این اداره با پاسگاه انتظامی نجف آباد فاروج در زیستگاه‌های مهم حیات وحش این شهرستان، موفق شدند، قبل از اقدام به شکار شکارچیان را دستگیرکنند.

عبدالرحمن زحمتی بیان داشت: از متخلفین یک قبضه سلاح ساچمه زنی و تعدادی مهمات کشف و ضبط شد.

وی افزود: متخلفین پس از هماهنگی قضایی همراه با پرونده تشکیل شده به مراجع قضایی معرفی شدند.

زحمتی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی شهرستان و پاسگاه انتظامی نجف آباد افزود: از شهروندان گرامی درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی، موضوع را با شماره تماس ۳۶۴۲۴۶۷۷ یا با سامانه ۱۵۴۰ به این اداره اطلاع دهند.