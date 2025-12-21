به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون وظيفه عمومي فرماندهی انتظامی استان کرمان در این خصوص گفت: تمامی مشمولاني که برگ آماده به خدمت به تاريخ دی ماه سال ۱۴۰۴ دريافت کرده اند، مي بايست با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي (پليس+10)، برگ معرفي نامه مشمولان به مراکز آموزش را دريافت و برابر اطلاعات مندرج آن اقدام کنند.

وی افزود: مشمولان اعزامي مي بايست برگ واکسن مننژيت و دوگانه و مدارک مندرج در برگ معرفي نامه مشمولان به مراکز آموزش را در روز اعزام به همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشي تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموري کارت و ساير لوازم الکترونيکي خودداري کنند.

حسینی بیان داشت: عدم حضور به موقع در زمان و محل هاي تعيين شده، غيبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اظهار داشت: مشمولان و خانواده هاي آنان براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان وظیفه عمومی فراجا به نشاني www.vazifeh.police.ir و يا کانال سازمان در پيام رسان هاي داخلي (سروش،ايتا و روبيکا) به نشاني khabaresarbazi@ از آخرين اخبار مربوطه مطلع شوند.