بویین میاندشت با منفی ۲۱ درجه سردترین منطقه کشور در شبانه روز گذشته بوده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: شب گذشته شهرستان بویین میاندشت در استان اصفهان با ثبت دمای منفی ۲۱ درجه سانتیگراد، سردترین شهرستان کشور بود.
لیلا امینی افزود: پس از بویین میاندشت، شهرستان های چادگان با منفی ۱۷، فریدن با منفی ۱۵.۶، گلپایگان با منفی ۱۲، فریدونشهر با منفی ۱۱.۷ و خوانسار با منفی ۱۰ درجه سانتی گراد سردترین نقاط پهنه غربی اصفهان در شبانه روز گذشته بودند.
بر اساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی اصفهان، پیشبینی میشود توده هوای سرد تا اواسط روز دوشنبه( فردا ) بر استان حاکم باشد و از اواسط هفته روند افزایش دما به صورت جزیی آغاز شود.
شهرستان بویین میاندشت در ۱۸۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.