به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین کریمی ۲۲ساله در روستای آشمیزان مشغول پرورش ماهی است

او سالانه ۵۰ تن تولید ماهی قزل‌آلا دارد در مزرعه پرورش ماهی او ۵نفر مشغول به کار هستند تولیداتش هم به شهر ملایر، همدان، تهران و شهر‌های اطراف صادر می‌کند.

مسعود نوروزی مسئول شیلات جهاد کشاورزی ملایر گفت: در حال حاضر ۵۳ مزرعه ماهی سردابی و گرمابی ملایر فعالند که از این تعداد ۴۹ مزرعه شامل استخر‌های دو منظوره سردابی و چهار منبع آبی گرمابی هستند

وی افزود: ده مزرعه پرورش ماهی دیگر هم به زودی برای سال ۴۰۵ در شهرستان فعال می‌شوند.

او گفت تولید سال جاری ماهی شهرستان ملایر هزار۷۰ تن بوده که این برنامه شیلات بوده که در سال ۴۰۶ به ۱۰۰۰ تن برسیم

نوروزی افزود: این افزایش تولید به ۱۰ مزرعه سال آینده در سال ۴۰۵ به ۱۳۷۰ تن تولید خواهیم رسید.

شهرستان ملایر بعد از نهاوند رتبه دوم استان را در تولید ماهی دارد هی‌های تولید شده به شهر ملایر استان همدان تهران ارسال میشود