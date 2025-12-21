پخش زنده
روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان اعلام کرد: مصرف گاز طبیعی دراستان گلستان طی ۲۴ ساعت گذشته از مرز ۱۴ میلیون و ۲۷۰ هزار مترمکعب عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمدرضا حاجی آبادی، رئیس روابط عمومی گازگلستان، با اعلام این خبرگفت: با ورودموج سرما به اغلب نقاط کشور بهویژه استان گلستان، میزان مصرف گاز دربخشهای خانگی، تجاری وصنایع جزء، درشبانهروز گذشته به حدود ۱۴ میلیون و ۲۷۰ هزار مترمکعب رسیده است.
وی با اشاره به افت محسوس دما و افزایش استفاده همزمان از وسایل گرمایشی افزود:حدود ۸۰ درصداز مصرف گاز استان مربوط به بخش خانگی و تجاری است که نسبت به روزهای گذشته رشد چشمگیری نشان میدهد.
حاجی آبادی بابیان اینکه همکاری مردم نقش کلیدی درپایداری جریان گازدارد، اظهارداشت: برای عبورایمن ازفصل زمستان وتأمین پایدارگازموردنیاز نیروگاهها وصنایع مولد، رعایت الگوی بهینه مصرف ضرورت دارد.
وی از شهروندان خواست با انجام چند راهکار ساده برای صرفهجویی مؤثر و کمک به پایداری شبکه و تأمین بهموقع گاز، توصیههای زیر راجدی بگیرند:تنظیم دمای منزل برروی ۲۰ درجه سانتیگراد (دمای آسایش)، نظیم حرارت پکیج یا آبگرمکن بین ۵۰ تا ۶۰ درجه، استفاده ازپردههای ضخیم وبستن درز پنجرهها، پوشیدن لباس گرمتربه جای افزایش بیش از حددمای محیط وپوشاندن دریچه کولرها در فصول سرد.
رئیس روابط عمومی گازگلستان درپایان گفت: مصرف هوشمندانه گاز نهتنها به حفظ پایداری انرژی دراستان کمک میکند، بلکه نشانهای از مسئولیتپذیری اجتماعی وصرفهجویی ملی است.