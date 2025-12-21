به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، هفته سواد آموزی فرصتی در جهت ترویج سواد آموزی در جامعه است و به همین مناسبت غفاری سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان با حضور در استودیوی خبر صبحدم، پاسخگوی سؤالات این حوزه از جمله شاخص‌های با سوادی و حجم ابلاغی سوادآموزی استان، برنامه‌های آموزش و پرورش در خصوص سوادآموزی مدرسه محور و همچنین عملکرد استان در کلاس‌گذاری بود.