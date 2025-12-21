به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: با محوریت نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های مصرف بهینه گاز در ادارات، دستگاه‌های اجرایی و اماکن عمومی استان از نیمه آبان تاکنون ۲۰ هزار بازدید انجام شده است که منجر به قطع گاز ۲۱ مرکز اداری و دولتی به دلیل رعایت نکردن دمای استاندارد ۲۰ درجه سانتی‌گراد شده است.

حسن افتخاری با اشاره به تشدید نظارت‌ها همزمان با ادامه موج سرما افزود: در همین بازه زمانی جریان گاز بیش از یک‌هزار باغ‌ویلا و سکونتگاه خالی از سکنه قطع شد، این اقدام با هدف جلوگیری از مصرف غیرضروری و کمک به پایداری شبکه گاز در روز‌های سرد سال انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۳۵ مورد استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز غیرمجاز در فضا‌های روباز اماکن تفریحی، رستوران‌ها، مراکز گردشگری و کافی‌شاپ‌ها شناسایی و نسبت به قطع آنها اقدام شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در کنار این اقدامات حدود هزار و ۶۰۰ بازدید نیز از مراکز تجاری، عمومی و پاساژ‌های سطح استان انجام شده است.

افتخاری اظهار کرد: بازدید از ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی و نیز فضا‌های عمومی با توجه به ادامه‌دار بودن موج سرما با جدیت دنبال می‌شود و همه این مراکز موظفند دمای محیط را روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم و تجهیزات گرمایشی را در خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل خاموش کنند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: سامانه «نظارت مردمی بر مصرف بهینه گاز» با هدف شناسایی و معرفی ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی، رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و سایر اماکن عمومی متخلف توسط مردم در سطح استان راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند موارد رعایت نکردن دمای رفاه، استفاده از وسایل گرمایشی غیرمجاز از جمله گرماتابش‌ها و دیگر مصادیق مصرف غیرمتعارف گاز را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی شرکت گاز خراسان رضوی اطلاع‌رسانی کنند.

استان خراسان رضوی با حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک گاز طبیعی پس از تهران بیشترین تعداد مشترک را در کشور دارد.