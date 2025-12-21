به گزارش خبرگزای صدا و سیما به نقل از خانه ملت، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور را قرائت کرد که به شرح زیر است:

محمود طاهری نماینده شبستر و ۳۱ نماینده دیگر به وزیر میراث فرهنگی درباره لزوم انجام تعهدات این وزارتخانه بر اساس فصل شانزدهم برنامه هفتم.

علی کرد نماینده خاش به رئیس جمهور درباره لزوم اعمال قانون جوانی جمعیت در آزمون‌های حوزه انتخابیه خاش.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به همراه ۴۵ نماینده دیگر به وزیر دادگستری درباره ضرورت اقدام در خصوص تنظیم سند تک برگ زمین کشاورزی و مسکونی روستاییان، تذکر دیگری به همراه ۲۷ نماینده به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم تأمین مالی برای به‌روز‌رسانی کارخانجات شالیکوبی گیلان و تذکر دیگری به همراه ۳۶ نماینده دیگر به وزیر راه درباره ضرورت اولویت دهی به حل مشکلات ترافیکی جاده‌های گیلان.

احمد مرادی نماینده بندرعباس به همراه ۵۲ نماینده دیگر به وزیر علوم درباره لزوم تأمین خوابگاه‌های دانشجویی در دانشگاه‌های سراسر کشور و تذکر دیگری به همراه ۵۰ نماینده به وزیر ارتباطات درباره لزوم عمل به تکلیف قانونی تأمین زیرساخت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازار‌های داخلی و خارجی.

سیدمحمد پاک مهر نماینده بجنورد به همراه ۴۳ نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره لزوم اجرای تعهدات شبکه اینترنت و تذکر دیگری به همراه ۳۰ نماینده دیگر به وزرای فرهنگ و کشاورزی درباره استفاده درست از ظرفیت‌های خراسان شمالی در حوزه گردشگری، کشاورزی، صنعتی و صنایع دستی.

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق به همراه ۴۵ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم رسیدگی به عدم انجام تعهدات توسط شرکت‌های تأمین کننده منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و تذکر دیگری به همراه ۴۴ نماینده دیگر به وزیر آموزش درباره لزوم تسریع در تسویه مطالبات فرهنگیان.

رمضان رحیمی دستلوئی نماینده فلاورجان به همراه ۳۰ نماینده دیگر به وزیر صمت درباره لزوم جلوگیری از تعطیلی شرکت تهیه مواد بکران.

محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت به همراه ۳۰ نماینده دیگر به وزیر راه درباره ضرورت تسریع در تکمیل جاده رشت-سنگر و تذکر دیگری به همراه ۲۹ نماینده دیگر به همین وزیر درباره لزوم تعریض راه‌های مواصلاتی رشت و خمام.

علیرضا نوین نماینده تبریز به همراه ۳۳ نماینده دیگر به وزیر راه درباره لزوم تسریع در اجرای عملیات بهسازی آزادراه تبریز-زنجان و تذکر دیگری به همراه ۴۶ نماینده دیگر به وزرای راه، صمت و نیرو درباره لزوم افزایش نظارت بر مدیریت مشکلات زنجیره تأمین صنعت سیمان.

شهین جهانگیری نماینده ارومیه به همراه ۳۷ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم برقراری عدالت و حذف تبعیض در ساختار اداری کشور برای ساماندهی کارکنان دولت و تذکر دیگری به همراه ۳۲ نماینده دیگر به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی درباره ضرورت ابطال بخشنامه غیرقانونی لغو مجوز صادرات سیب در ماه‌های آخر سال.