به منظور پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از سرمازدگی محصولات کشاورزی، دام و طیور، از کلیه بهرهبرداران محترم درخواست میشود تمهیدات پیشگیرانه در اسرع وقت اجرا نمایند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با توجه به هشدار و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مبنی بر کاهش محسوس دما پس از موج بارشها از روز شنبه ۲۹ آذرماه لغایت روز سهشنبه آینده، به منظور پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از سرمازدگی محصولات کشاورزی، دام و طیور، از کلیه بهرهبرداران محترم درخواست میشود تمهیدات پیشگیرانه زیر را در اسرع وقت اجرا نمایند:
*مزارع، باغات و اراضی کشاورزی:*
۱. پوششدهی محصولات و گیاهان حساس به سرما با پلاستیک، مالچ یا پوششهای مناسب
۲. تسریع در برداشت محصولات رسیده و انتقال آنها به مکانهای مسقف
۳. خودداری از آبیاری سنگین در ساعات شب و بامداد
۴. تغذیه و کود دهی مزارع و باغات با کودهای حاوی پتاسیم ، آمینواسیدها و کودهای مرغی فرآوری شده( به روش استاندارد و بهداشتی) که باعث افزایش مقاومت گیاه به سرما می شوند.
۵. استفاده از سموم مسی مناسب(مورد تایید سازمان حفظ نباتات ) برای از بین بردن باکتریهایی که هسته های اولیه تشکیل یخ هستند.
۶. محافظت از نهالها و درختان جوان در برابر سرما و وزش باد
۷. پایش مستمر مزارع و باغات جهت شناسایی علائم تنش
🌱 *گلخانهها و نهالستانها:*
۱. بررسی و تقویت پوشش گلخانهها
۲. تنظیم سیستمهای گرمایشی و تهویه
۳. محافظت از نهالها و گیاهان حساس در برابر افت دما
۴. پوشاندن درزها و شکاف های موجود در پوشش گلخانه
*تأکید مهم:*
اگرچه بارشها موجب بهبود شرایط منابع آبی و کشاورزی شده است، اما کاهش دما پس از بارندگیها میتواند منجر به خسارات جدی سرمازدگی شود. اجرای بهموقع توصیههای فوق نقش مؤثری در کاهش خسارات خواهد