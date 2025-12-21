به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در پی بروز سیلاب اخیر، فرود سالاری رئیس سازمان به‌همراه معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر زراعت، مدیر حراست، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت، مدیر روابط عمومی و رئیس اداره بحران از خسارت واردشده به قنات روستای فتح‌آباد از توابع بخش اسماعیلی شهرستان جیرفت بازدید کردند.

در این بازدید میدانی، میزان خسارت وارده به قنات مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در اقدامات جبرانی تأکید شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد عملیات احیای قنات روستای فتح‌آباد در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود تا از وارد شدن خسارت بیشتر به کشاورزان منطقه جلوگیری شود.

همچنین هماهنگی‌های لازم برای تأمین اعتبار و اجرای سریع طرح احیا در دستور کار قرار دارد تا پایداری تأمین آب کشاورزی در این روستا حفظ شود.