به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر هدایت‌اله عبدی‌زاده از ارتقای عملکرد کیفی و کمی کلینیک‌های دیابت و فشارخون مراکز درمانی این مدیریت خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۴ کلینیک دیابت و فشارخون در ۸ بیمارستان و ۱۶ مرکز درمانی سرپایی استان فعال است.

وی افزود: طی سه سال گذشته بیش از ۲۱۲ هزار بیمار دیابتی در این مراکز ویزیت شده و برای بیش از ۲۴۲ هزار بیمار پرونده فعال تشکیل شده است که این آمار بیانگر نقش مؤثر کلینیک‌های دیابت و فشارخون تأمین اجتماعی در شناسایی زودهنگام، پایش مستمر و کنترل این بیماری‌های مزمن است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی تخصصی برای پزشکان و کادر درمان اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز آموزش یکی از شرکت‌های دارویی، دوره‌های آموزشی و بازآموزی برای پزشکان متخصص، پزشکان عمومی و پرستاران مرتبط با کلینیک‌های دیابت در شهر‌های اهواز و دزفول برگزار شده است.

دکتر عبدی زاده ادامه داد: همچنین همزمان با هفته جهانی دیابت، دوره آموزشی ویژه بیماران دیابتی با محور آموزش خود مراقبتی، اصلاح سبک زندگی و پیشگیری از عوارض بیماری، در بیمارستان امیرکبیر اهواز برگزار شد که با استقبال مناسب بیماران همراه بود.

وی با تأکید بر رویکرد سلامت محور و پیشگیرانه در مدیریت بیماری‌های غیرواگیر تصریح کرد: توسعه کمی و کیفی کلینیک‌های دیابت و فشارخون، ساماندهی فرآیند‌های درمانی، استفاده از تیم‌های چند تخصصی و استمرار آموزش بیماران از اولویت‌های اصلی مدیریت درمان تأمین اجتماعی خوزستان است.

مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، ارتقای سطح سلامت بیمه‌شدگان، افزایش رضایتمندی مراجعان، کاهش عوارض بیماری‌های مزمن و بهبود کیفیت خدمات درمانی ارائه‌شده در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.