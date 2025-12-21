



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی شیراز از راه‌اندازی پویش مردمی «روایتگری و قصه‌گویی یلدا» خبر داد و گفت: یلدای امسال فرصتی است برای ثبت خاطرات و روایت‌هایی که دل‌ها را بهم نزدیک کند.

هاجر عسکری از شهروندان خواست تا روایت‌های یلدایی خود را با اداره میراث فرهنگی شیراز به اشتراک بگذارند.

وی افزود: این روایت‌ها می‌تواند شامل یک خاطره یلدایی، رسم یا سنت قدیمی، جمله ماندگار درباره شب یلدا، عکس یا ویدئوی کوتاه، شعرخوانی یا روایت کوتاه یلدایی باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیراز افزود: با این پویش که با کلید واژه «یلدا روایت می‌شود» راه‌اندازی شده می‌توانیم یلدا‌هایی که در خانه‌ها و دل‌های مردم به یادگار مانده‌اند را ثبت کنیم.