به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ تیمور پورحیدری گفت: در نشست با روسای اتحادیه‌های میوه و تره بار، آجیل و خشکبار، شیرینی و خوابار آجیل و خشکبار و شیرینی جات و خواربار مصوب شد برای انواع میوه و تره بار؛ آجیل و خشکبار و همچنین انواع کیک، شیرینی و قنادی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیف ویژه برای شب یلدا در نظر گرفته شود.

وی افزود: فشار اقتصادی بر روی مردم زیاد شده و چنانچه تخلفی مشاهده و یا گزارشی از طریق ۱۲۴ دریافت شود، موظف به رسیدگی و برخورد می‌شویم.

مدیرکل صمت گیلان همچنین با حضور در برخی از فروشگاه‌های رشت در حاشیه بازرسی گفت: صنوف با رعایت کامل قوانین، صدور فاکتور رسمی و نرخ‌نامه مصوب را در معرض دید مشتریان قرار دهند.

تیمور پورحیدری با بیان اینکه طبق قانون هر واحد صنفی باید لیست قیمت‌های مصوب و نرخ‌نامه‌های مربوطه را به صورت واضح در معرض دید عموم قرار دهد خاطر نشان کرد: واحد‌های صنفی موظف به صدور فاکتور رسمی برای مشتریان هستند و ارائه نکردن فاکتور به منزله تلاش برای پنهان‌کاری تلقی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شماره تماس سامانه تلفنی ۱۲۴ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت شکایات مردمی است از مردم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.