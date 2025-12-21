رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور گفت: تور گردشگری ۲۵ نفره از علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران، از جاذبه‌های گردشگری شهرستان نیشابور بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن گیاهی گفت: این تور که با عنوان «گردشگری ادبی» تشکیل شده است ، شامل جمعی از پزشکان، نویسندگان و استادان دانشگاه‌های تاجیکستان است که به مدت بیش از ۱۰ روز ، در مناطق مختلف کشور حضور پیدا کرده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور افزود : در مدت حضور آنها در نیشابور ، توضیحات لازم مربوط به جاذبه‌ها و خوانش اشعار خیام و عطار و ... توسط کارشناس میراث فرهنگی برای گروه فرهیختگان تاجیکستانی انجام شد که به‌شدت مورد توجه آنها قرار گرفت.

گیاهی گفت : نیشابور یکی از مهم‌ترین شهر‌های کشور است که موضوع گردشگری ادبی و فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده و این موضوع علاوه بر افزایش مدت ماندگاری گردشگران در شهرستان و توسعه گردشگری، آشنایی بیش از پیش آنها را با ظرفیت فرهنگی و ادبی نیشابور فراهم می‌کند.

وی افزود : خوشبختانه زبان فارسی در تاجیکستان ماندگار است و آنها به‌شدت به زبان و شعر و ادب فارسی افتخار می‌کنند. در این تور ادبی ، اعضای تور در هنگام حضور در باغ آرامگاهی خیام و عطار نیشابوری اشعار فارسی خواندند.