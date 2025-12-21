پخش زنده
هفته ششم دور گروهی فصل ۲۶ – ۲۰۲۵ فوتبال لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب فردا آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
** منطقه غرب:
* دوشنبه اول دی:
شارجه امارات - الهلال عربستان
تراکتور تبریز ایران - الدحیل قطر (ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه یادگار امام تبریز - داور: یوسوکه آراکی از ژاپن)
- در این گروه تیم تراکتور تبریز پیش از این برابر شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ و برابر الوحده امارات بدون گل مساوی کرد و با ۵ گل در خانه شارجه امارات به برتری رسید و با یک گل الشرطه عراق و نسف قرشی ازبکستان را شکست داد.
الشرطه عراق - الاهلی عربستان
الغرافه قطر - الوحده امارات
* سه شنبه ۲ دی:
السد قطر - شباب الاهلی امارات
الاتحاد عربستان - نسف قرشی ازبکستان
- در جدول منطقه غرب تیم الهلال عربستان با ۱۵ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم الوحده امارات (تیم محمد قربانی و رضا غندی پور دو هافبک ایرانی) با ۱۳ امتیاز دوم است و هر دو تیم صعود کردند. تیمهای تراکتور تبریز با ۱۱ و الاهلی عربستان با ۱۰ امتیاز سوم و چهارم هستند و تیم شباب الاهلی (تیم سعید عزت اللهی هافبک و سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی و مرصاد سیفی مدافع ایرانی) با ۱۰ امتیاز در رده پنجم جای دارد.
** منطقه شرق:
- در جدول منطقه شرق تیم ویسل کوبه با ۱۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و مجوز صعود گرفت. تیمهای ماچیدا زلویا و سانفرس هیروشیما با ۱۱ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ملبورن سیتی با ۱۰ امتیاز چهارم است.