

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

** منطقه غرب:

* دوشنبه اول دی:

شارجه امارات - الهلال عربستان

تراکتور تبریز ایران - الدحیل قطر (ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه یادگار امام تبریز - داور: یوسوکه آراکی از ژاپن)

- در این گروه تیم تراکتور تبریز پیش از این برابر شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ و برابر الوحده امارات بدون گل مساوی کرد و با ۵ گل در خانه شارجه امارات به برتری رسید و با یک گل الشرطه عراق و نسف قرشی ازبکستان را شکست داد.

الشرطه عراق - الاهلی عربستان

الغرافه قطر - الوحده امارات

* سه شنبه ۲ دی:

السد قطر - شباب الاهلی امارات

الاتحاد عربستان - نسف قرشی ازبکستان

- در جدول منطقه غرب تیم الهلال عربستان با ۱۵ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم الوحده امارات (تیم محمد قربانی و رضا غندی پور دو هافبک ایرانی) با ۱۳ امتیاز دوم است و هر دو تیم صعود کردند. تیم‌های تراکتور تبریز با ۱۱ و الاهلی عربستان با ۱۰ امتیاز سوم و چهارم هستند و تیم شباب الاهلی (تیم سعید عزت اللهی هافبک و سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی و مرصاد سیفی مدافع ایرانی) با ۱۰ امتیاز در رده پنجم جای دارد.

** منطقه شرق:

- در جدول منطقه شرق تیم ویسل کوبه با ۱۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و مجوز صعود گرفت. تیم‌های ماچیدا زلویا و سانفرس هیروشیما با ۱۱ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ملبورن سیتی با ۱۰ امتیاز چهارم است.