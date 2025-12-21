پخش زنده
بسته «موج مجازی» با اجرای حامد گلی، نگاهی دارد به مهمترین سوژههایی که در روزهای اخیر در فضای مجازی مازندران دیده و دستبهدست شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فضای مجازی مازندران در هفتهای که گذشت، صحنه بازتاب گسترده دغدغهها، انتقادها و طنزهای اجتماعی کاربران بود. از واکنشها به پروژههای عمرانی و محیطزیستی گرفته تا نگرانی درباره میراث تاریخی و ایمنی رودخانهها، کاربران شبکههای اجتماعی تلاش کردند صدای مطالبات خود را بلندتر از همیشه به گوش مسئولان برسانند.
در یکی از پربازتابترین ویدیوهای منتشرشده در فضای مجازی، اجرای عملیات آسفالتریزی روی جاده خیس در بابلسر با واکنشهای گسترده کاربران همراه شد. بسیاری از کاربران این اقدام را نمونهای از «کار رفعتکلیفی» دانستند و نوشتند که انجام آسفالتریزی بدون رعایت شرایط فنی، نهتنها ماندگاری پروژه را کاهش میدهد بلکه هزینههای دوبارهای را به بیتالمال تحمیل میکند. برخی نیز با لحنی کنایهآمیز نوشتند که مرزهای استاندارد در مهندسی عمران جابهجا شده و این آسفالت، چند روز دیگر نیازمند ترمیم خواهد بود.
در ویدیویی دیگر، کاظم حسینی، طنزپرداز باسابقه تلویزیون مازندران، با نگاهی طنزآمیز به موضوع عقبنشینی چشمگیر دریا پرداخت. این ویدیو که با استقبال کاربران همراه شد، نگرانیها درباره تغییرات نگرانکننده خط ساحلی را در قالب طنز بیان کرد. یکی از کاربران نوشت اگر این روند ادامه پیدا کند، چند سال دیگر برای رسیدن از ساحل به دریا باید از تاکسی اینترنتی استفاده کرد. این واکنشها نشان میدهد موضوع عقبنشینی دریا همچنان یکی از دغدغههای جدی افکار عمومی است.
تخریب آثار تاریخی و نوشتن یادگاری بر بناهای باستانی نیز از دیگر محورهای مورد توجه کاربران بود. کاربران با انتشار تصاویر و ویدیوهایی از آسیب به آثار تاریخی نوشتند تقریباً هیچ اثر باستانیای از این رفتارها در امان نمانده است. برخی کاربران گفتند وقتی یک اثر تاریخی بدون مراقبت و نگهداری رها میشود، نتیجهای جز تخریب تدریجی و از بین رفتن هویت فرهنگی یک منطقه نخواهد داشت.
در ویدیویی که بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت، تصرف بستر رودخانه مرزنآباد و ساخت ویلا با سنگچین مورد انتقاد قرار گرفت. کاربران یادآوری کردند که همین محدوده در سالهای اخیر شاهد وقوع سیل بوده و ویلاهای ساختهشده در بستر رودخانه تخریب شدهاند. بسیاری از کاربران گفتند مسدود شدن مسیر طبیعی رودخانه میتواند زمینهساز سیلابهای جدید شود و جان و مال صدها نفر در مناطق پاییندست را به خطر بیندازد. این نگرانیها بار دیگر موضوع نظارت بر ساختوسازهای غیرمجاز و رعایت حریم رودخانهها را به صدر مطالبات مردمی آورد.