به علت پایداری و سکون نسبی جو، کیفیت هوا حداقل تا روز سه‌شنبه دوم دی کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان شرایط جوی را پیش‌بینی کرد.

به دلیل تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی در استان تا حداقل روز سه شنبه تداوم خواهد یافت.

این شرایط موجب کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پر تردد استان در برخی از ساعات می‌شود؛ لذا روز گذشته هشدار سطح زرد شماره ۶ آلودگی هوا به دلیل مخاطرات ناشی از کاهش کیفیت هوا صادر شد.

بررسی‌ها نشان دهنده ماندگاری هوای سرد شبانه در دو روز آینده است، اما دمای روزانه تا حدی افزایش خواهد یافت.

همچنین به دلیل وجود رطوبت سطحی و تداوم سرمای هوا در این مدت احتمال پدیده مه در مناطق مستعد استان از جمله مناطق حاشیه تالاب میقان در ساعات شب و اولیه صبح وجود دارد.

بررسی‌های فعلی حاکی از نفوذ یک موج کم دامنه تراز میانی جو در روز چهارشنبه است که در صورت تغییر نیافتن الگوی مدل‌ها می‌تواند سبب برخی بارش‌های برف و باران در مناطقی از استان شود.