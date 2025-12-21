رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: برای خانواده زندانیان ۱۵۰ بسته حمایتی شامل میوه، مرغ و گوشت قرمز به ارزش هر بسته ۳ میلیون تومان تهیه کردیم که تقدیم آنها شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در مراسم یلدای مهربانی که با حضور شماری از خانواده زندانیان در حسینه سید الشهدا گلزار شهدای بوشهر برگزار شد مهدی مهرانگیز گفت: با توجه به اینکه فرزند یا سرپرست خانواده زندانیان در شب یلدا کنار آنها نیست به رسم سال‌های قبل تصمیم گرفتیم با تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی یلدایی سهمی در شادی خانواده زندانیان در طولاترین شب سال داشته باشیم.

وی با بیان اینکه خیرین در آزادی زندانیان نقش فراوانی داشته‌اند اضافه کرد: بازم هم نیاز هست که خیرین همراه و یاریگر ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان باشند تا دیگر زندانی‌های جرائم غیرعمد نیز به آغوش خانواده بازگردند.

مهرانگیز اضافه کرد: هم اکنون ۲۰۰ نفر زندانی جرائم غیر عمد یا مالی که شرایط استفاده از تسهیلات ستاد دیه را داریم در زندان هستند که چشم انتظار حمایت خیرین نیک اندیش می‌باشند.

وی بیان کرد: از ابتدای سال تا کنون حداقل هشت نوبت آزادی زندانی‌ها را داشته‌ایم که از ۲۵، ۴۰، ۶۰ یا ۷۰ نفر بوده‌اند که با ظرفیت خیرین می‌توان شمار بیشتری را آزاد کرد.