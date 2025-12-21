اجرای پروژه‌های آبخیزداری در زرند، به ویژه در مناطق مستعد فرسایش، نتایج چشمگیری در مدیریت منابع حیاتی آب و خاک به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رضا مصلح، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرند، با اشاره به بارندگی‌های اخیر، از اثر بخشی سازه‌های اجرا شده در حفظ امنیت زیستی و اقتصادی شهرستان خبر داد.

به گفته وی هلالی‌های آبگیر احداث شده در مناطق حصن آباد و چاه برزنگ، در اثر بارندگی‌های اخیر به صورت کامل آبگیری و علاوه بر کنترل رواناب‌های حاصل از بارش باران نقش مهمی در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی داشته‌اند، این اثر بخشی به ویژه در پروژه‌های ۴۰۰ هکتاری منطقه چاه برزنگ سیریز و پروژه ۲۶۰ هکتاری حصن آباد به خوبی قابل مشاهده است.

رئیس اداره منابع طبیعی زرند در تشریح این دستاورد اظهار داشت: هدف اصلی از اجرای این سازه‌های مکانیکی کوچک، جمع‌آوری مؤثر رواناب‌های سطحی ناشی از بارندگی‌ها است. این هلالی‌ها توانسته‌اند بخش قابل توجهی از نزولات جوی را در همان محل مهار و ذخیره نمایند و با ایجاد و حفظ رطوبت در خاک به تقویت پوشش گیاهی منطقه کمک نمایند که این امر به صورت مستقیم تاب‌آوری اکوسیستم را در برابر خشکسالی‌های آتی افزایش می‌دهد.

مصلح در پایان تأکید کرد: تداوم اجرای این گونه پروژه‌ها در راستای برنامه‌های مدیریت پایدار منابع طبیعی، ضامن حفظ اکوسیستم منطقه و در نهایت، پایداری فعالیت‌های کشاورزی و دامداری است که شریان‌های اصلی امنیت اقتصادی مردم زرند را تشکیل می‌دهند. این اقدامات، سرمایه‌گذاری مستقیم بر روی آینده زیست محیطی و اقتصادی شهرستان است.