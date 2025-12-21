به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی رئیس‌ جمهور، در نشست فضا‌های کار اشتراکی منتخب ایران که در محل معاونت علمی برگزار شد، بر ضرورت حفظ اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: برای اطمینان از پویایی و اثرگذاری، طی یک سال گذشته حدود دو هزار شرکت که فاقد رشد محسوس بودند، از فهرست دانش‌بنیان‌ها حذف شدند. ما برای اولین بار، دانش‌بنیانی را به عنوان یک فرآیند با ورودی و خروجی مشخص تعریف کرده‌ایم.

افشین با اشاره به بازنگری در دوره اعتبار مجوز شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: به منظور فراهم شدن فرصت بیشتر برای رشد و توسعه، مدت اعتبار مجوز‌های دانش‌بنیان از سه سال به پنج سال افزایش یافته است.

وی در ادامه تأکید کرد: برای فضا‌های کار اشتراکی باید معیار مشخصی در نظر گرفته شود. اگر در طول یک‌سال، خروجی مورد انتظار از نظر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان محقق نشود، مجوز فعالیت آن فضا در سال بعد تمدید نخواهد شد. کمک فضا‌های کار اشتراکی به زیست‌بوم دانش‌بنیان باید ملموس و قابل سنجش باشد.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین از دانش‌بنیان شدن فضا‌های کار اشتراکی نوآورانه خبر داد و گفت: فضا‌های کار اشتراکی نوآورانه نیز می‌توانند دانش‌بنیان تلقی شوند، اما این امر منوط به احراز معیار‌های چندوجهی خواهد بود. این معیار‌ها شامل میزان فعالیت مؤثر در زیست‌بوم فناوری و نوآوری، همکاری با شتاب‌دهنده‌های تأیید شده معاونت، و مهم‌تر از همه، توانایی تبدیل فریلنسر‌ها به تیم‌ها و شرکت‌های ثبت‌شده است. ضوابط دقیق این فرآیند تا تاریخ دهم دی‌ ابلاغ می‌شود.

افشین ادامه داد: تا سال آینده تمام فرآیند‌های معاونت علمی هوشمند خواهد شد و زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور به‌صورت یکپارچه دیجیتال می‌شود. در مرحله نخست، ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان توسط هوش مصنوعی انجام می‌گیرد و بررسی نهایی توسط کارشناسان معاونت صورت خواهد گرفت.

وی گفت : معاونت علمی با نهاد‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (CVC‌ها و VC ها)، مراکز نوآوری، کارخانه‌های نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها به عنوان بازوان اجرایی خود همکاری نزدیک دارد. نگاه ما به فضا‌های کار اشتراکی به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در تقویت زیست‌بوم دانش‌بنیان است.

افشین تأکید کرد: هر شهرک صنعتی باید یک فضای اشتراکی داشته باشد. این فضا‌ها خط مقدم شبکه‌سازی و شکل‌گیری تیم‌های نوآور هستند و نقش مهمی در تولی‌گری اکوسیستم دانش‌بنیان ایفا می‌کنند؛ بنابراین از پیشنهاد‌های این بخش استقبال می‌کنیم تا بتوانیم حمایت مؤثرتر و هدفمندتری ارائه دهیم.

«فضای کار اشتراکی» حلقه اتصال نوآوری و دانش‌بنیان‌ها

در ادامه نشست، محمدجواد صدری‌مهر، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیز با تأکید بر نقش فضا‌های کار اشتراکی در رشد زیست بوم نوآوری گفت: فضا‌های کار اشتراکی کشور در قالب مجموعه‌ای صنفی و منسجم فعالیت می‌کنند.

وی افزود: این مجموعه‌ها فعالیت‌هایی شبیه شتاب‌دهی دارند، رویداد‌های توسعه نوآوری برگزار می‌کنند و زمینه حضور منتور‌ها را فراهم می‌سازند. در واقع، مدل عملکرد آنها نوعی پیش شتاب‌دهی است. برخی از این فضا‌ها اخیراً در حال ایجاد شعب جدید هستند که نیازمند تسهیل و حمایت معاونت علمی‌اند.

صدری‌مهر بر تسهیل فرایند دانش‌بنیان شدن فضا‌های کار اشتراکی و حمایت از توسعه آنها تأکید کرد.