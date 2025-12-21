پخش زنده
یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با محوریت بررسی ظرفیتها و چالشهای بنادر شمالی کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، حمید قنبری رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به برگزاری این جلسه اظهار کرد: بنادر شمالی کشور از ظرفیت بالایی هم برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه و هم برای ایفای نقش بهعنوان کانال ترانزیتی در تجارت با سایر کشورها برخوردارند و استفاده بهینه و حداکثری از این ظرفیتها در دستور کار ستاد قرار دارد.
وی افزود: در این جلسه، مقامات محلی و استانی، مدیران بنادر، نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط حضور داشتند و دیدگاهها، چالشها و مشکلات موجود در مسیر بهرهبرداری مؤثر از بنادر شمالی مطرح و بررسی شد.
رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مسائل مطرحشده در دو بخش داخلی و خارجی دستهبندی شدند، گفت: بخشی از موضوعات نیازمند مذاکره و هماهنگی با کشورهای ساحلی دریای خزر و سایر طرفهای خارجی است و بخش دیگری از مسائل، به اقدامات و هماهنگیهای داخلی در حوزههایی مانند مقررات، تعرفهها و سرمایهگذاریها مربوط میشود.
قنبری تصریح کرد: در سالهای گذشته توافقات متعددی در قالب کمیسیونهای مشترک با کشورهای منطقه انجام شده که برخی از آنها به استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی مرتبط است و اکنون نیازمند پیگیری جدی برای اجرای کامل تعهدات طرفهای خارجی هستیم.
وی به برخی از محورهای این پیگیریها اشاره کرد و گفت: موضوع کاهش تراز آب دریای خزر، لایروبی رودخانه ولگا، نوبتدهی کشتیها و سایر تعهدات متقابل از جمله مواردی است که باید بهصورت دقیق احصا و دنبال شود.
رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به نقش بنادر شمالی در کریدور شمال ـ جنوب تأکید کرد: این بنادر نباید بهصورت منفرد دیده شوند، بلکه اتصال آنها به سایر شیوههای حملونقل بهویژه حملونقل ریلی برای تکمیل کریدورها ضروری است.
وی ادامه داد: مسائل تعرفهای، تخفیفات، محدودیتها و ممنوعیتهای مقطعی صادرات برخی اقلام نیز از دیگر موضوعاتی است که نیازمند مذاکره و مدیریت است تا این کریدورها از نظر اقتصادی توجیهپذیر بوده و جریان کالا بهصورت مستمر در آنها برقرار بماند.
قنبری همچنین به همکاری با کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از همکاریها به روسیه و همچنین کشورهایی مانند ترکمنستان، قزاقستان و حتی چین مربوط میشود که اگرچه همسایه دریای خزر نیست، اما نقش مهمی در معادلات کریدوری دارد. توافقات و کمیسیونهای مشترک با این کشورها در جلسه مطرح و مقرر شد پیگیریهای لازم در این زمینه انجام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس مباحث مطرحشده، مصوباتی تهیه و در اختیار دستگاههای ذیربط قرار خواهد گرفت و گزارش پیشرفت اقدامات نیز در جلسات آینده ستاد ارائه میشود.