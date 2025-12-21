فعالیت مدارس و دانشگاههای خراسان شمالی فردا دوشنبه مجازی شد
معاون عمرانی استاندار اعلام کرد: فعالیت مدارس و دانشگاههای خراسان شمالی فردا دوشنبه مجازی شد و ادارات هم با یک ساعت تاخیرفعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید مجتبی علویمقدم گفت: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، روز دوشنبه اول دی ماه همه مقاطع تحصیلی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در سطح استان بهصورت مجازی برگزار میشود.
وی افزود: همچنین کارکنان ادارات استان با یک ساعت تأخیر و از ساعت ۹ صبح فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.