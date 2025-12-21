پخش زنده
راه ارتباطی نورآباد به وراوی در شهرستان مهر پس از ۶ روز همچنان مسدود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛پس از گذشت ۶ روز از بارندگیهای اخیر و طغیان رودخانه فصلی، راه روستایی نورآباد به شهر وراوی شهرستان مهر، همچنان مسدود است و شهروندان از مسیر جایگزین خوزی به وراوی تردد میکنند.
طبق گفته کارشناسان ساخت سه دستگاه پل لولهای بر روی آب نماهای مسیر، برای رفع دائمی مشکل در زمان بارندگی امری ضروری است.
این مسیر نه تنها راه ارتباطی یک روستا، بلکه شریان حیاتی بخش وراوی است که در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه نقش موثری ایفا میکند.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.