مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از آغاز طرح ملی امداد و نجات زمستانی ۱۴۰۴ در اردبیل و از آماده‌باش ۴۵۰ امدادگر در ۸۷ روز سرد سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حمید قویدل مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: طرح ملی امداد و نجات زمستانی سال ۱۴۰۴ تا ۲۸ اسفندماه به مدت ۸۷ روز در سراسر کشور اجرا می‌شود.

جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل نیز هم‌زمان با این طرح ملی، با حداکثر توان عملیاتی وارد میدان شده است.

وی اذعان کرد: جمعیت هلال احمر استان اردبیل با ۱۷ پایگاه ثابت امدادی و ۱۵ تیم امداد و نجات سیار در محور‌های مواصلاتی و نقاط حادثه‌خیز مستقر شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل ادامه داد: همچنین در این طرح ۴۵۰ نیروی امدادی و ۶۰ دستگاه خودروی عملیاتی برای پوشش حوادث احتمالی و ارائه خدمات به مسافران زمستانی به‌کارگیری شده است.

وی ادامه داد: آمادگی کامل انبار‌های امدادی برای تأمین اقلام ضروری در شرایط اضطراری، آماده‌باش تیم واکنش سریع، بهره‌گیری از سگ‌های تجسس و فعالیت شبانه‌روزی سامانه ۱۱۲ ندای امداد از دیگر تمهیدات جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل در این طرح است.

به گفته وی پیش‌بینی و تجهیز محل‌های اسکان اضطراری و تغذیه اضطراری در محور‌های مواصلاتی استان، بخشی از برنامه‌های پشتیبانی این طرح در روز‌های سرد و برفی پیش‌رو به شمار می‌رود.