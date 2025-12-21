به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ نام نویسی از داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی بصورت غیر حضوری و الکترونیکی آغاز می‌شود و به مدت یک هفته ادامه دارد.

با آغاز فرایند رسمی برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها، فرمانداران موظفند هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها را تشکیل دهند و معتمدان اصلی و جانشین را انتخاب کنند.

ثبت نام از داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی روستا از ۲۴ بهمن آغاز می‌شود.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال آینده بصورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.