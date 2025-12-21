پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاههای رسمی کشور، وزن گوشت عرضهشده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاههای رسمی کشور در آبان ۱۴۰۴ جمعاً ۲۱۸٬۰۸۰ تن گزارش شده، که سهم گوشت مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت مرغ با ۲۱۲٬۴۲۶ تن، ۹۷٫۴ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ۲٬۸۲۰ تن و سایر انواع طیور با ۲٬۸۳۴ تن، بهترتیب ۱٫۳ درصد و ۱٫۳ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضهشده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در آبان ۱۴۰۴ با ماه مشابه سال ۱۴۰۳ نشاندهنده افزایش ۷ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاههای رسمی کشور است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاههای رسمی کشور در آبان ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل (مهر) در حدود ۱ درصد افزایش داشته است.
